Аудиторская компания Deloitte проанализировала доходы футбольных клубов мира за сезон-2022/23 и составила рейтинг 20 команд с самыми большими доходами.

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Суммарно клубы из рейтинга заработали 10,5 млрд евро, что на 14% больше, чем 9,2 млрд евро в сезоне-2021/22. Рост доходов в сезоне-2022/23 был обусловлен рекордными доходами от проведения матчей и коммерческой деятельности (1,9 млрд евро и 4,4 млрд евро соответственно), при этом коммерческие доходы превысили доходы от телетрансляций.

Реал впервые с сезона-2017/18 занял первое место с рекордным доходом в 831 млн евро (на 118 млн евро больше, чем в прошлом году). Манчестер Сити, который выиграл требл в прошлом сезоне, находится на третьем месте. Они заработали 826 млн. ПСЖ зафиксировал доход в 802 миллиона.

В топ попали восемь клубов из АПЛ. Впрочем, в прошлом сезоне в рейтинге их было 11.

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