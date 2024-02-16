Турецький гравець у поточному сезоні взяв учать лише у двох матчах за мадридців. Представники Реала вважають, що Ґюлеру необхідно змінити ставлення до справи, щоб, зокрема, уникати серйозних емоційних спадів на тлі різних невдач.

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Як повідомляє Relevo, у мадридському клубі розглядають різні варіанти роботи з півзахисником. Перший – віддати Ґюлера в оренду, як чинили раніше з Браїмом Діасом, щоб він зміг здобути досвід й отримував регулярно ігровий час. Другий – залишити в команді в надії на поступовий розвиток і навантажити додатковою роботою в залі з метою нарощування м'язової маси та підвищення загального рівня фізичної готовності, як це було з Родріго.

У випадку з орендою Реал розглядатиме тільки такі команди, які гарантують Ґюлеру великий обсяг ігрового часу і при цьому самі гратимуть в атакувальний футбол.

Нагадаємо, Арда Ґюлер приєднався до "вершкових" влітку 2023 року з Фенербахче. Ціна трансферу склала 20 млн євро + бонуси + 20% від суми наступного продажу.

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