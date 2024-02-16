Турецкий игрок в текущем сезоне принял участие лишь в двух матчах за мадридцев. Представители Реала считают, что Гюлеру необходимо изменить отношение к делу, чтобы, в частности, избегать серьезных эмоциональных спадов на фоне различных неудач.

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Как сообщает Relevo, в мадридском клубе рассматривают различные варианты работы с полузащитником. Первый – отдать Гюлера в аренду, как поступали ранее с Браимом Диасом, чтобы он смог получить опыт и получал регулярно игровое время. Второй – оставить в команде в надежде на постепенное развитие и нагрузить дополнительной работой в зале с целью наращивания мышечной массы и повышения общего уровня физической готовности, как это было с Родриго.

В случае с арендой Реал будет рассматривать только такие команды, которые гарантируют Гюлеру большой объем игрового времени и при этом сами будут играть в атакующий футбол.

Напомним, Арда Гюлер присоединился к "сливочным" летом 2023 года из Фенербахче. Цена трансфера составила 20 млн евро + бонусы + 20% от суммы следующей продажи.

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