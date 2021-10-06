"Ми ведемо перемовини з ПСЖ (щодо продовження контракту – прим.) зараз і вони просуваються добре. Я навіть у понеділок розмовляла з Леонардо. Чи знайдемо консенсус? Одне знаю точно: Кіліан зробить все, щоб виграти Лігу чемпіонів.

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Мбаппе прагне почуватись щасливим і задоволеним. Якщо він буде нещасливим, він вам скаже: "Я призупиняю свої виступи і кар'єру". І він нам часто це розповідає (сміється). З Кіліаном може все змінитись із дня на день", – цитує Ламарі Marca з посиланням на Le Parisien.

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Напередодні 22-річний француз заявляв, що вже близько двох місяців немає розмов із ПСЖ щодо можливого продовження співпраці. Зауважимо, Кіліан марить трансфером у Реал та був готовий піти влітку, але парижани його не відпустили.

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