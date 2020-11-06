Реал не может позволить себе серьезных затрат во времена коронавирусного кризиса.

Мадридцы предложат защитнику Серхио Рамосу новый контракт на два года, но без повышения зарплаты, сообщает AS.

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Сейчас Реал ведет переговоры со всем составом относительно очередного сокращения зарплаты. Его хотят увеличить с 10% до 15-20-ти, что позволит клубу сэкономить около 190 млн евро. С контрактом Рамоса медлить тоже нельзя. Если Реал не договорится с капитаном до конца 2020 года, то в январе он имеет право начать переговоры с другими клубами, а летом будет риск потерять его бесплатно.

Напомним, Рамос выступает за Реал с 2005 года, перебрашись из Севильи. В составе "сливочных" 5 раз выиграл Примеру и 4 – Лигу чемпионов.

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