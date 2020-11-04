"Класний матч у виконанні Інтера, але Рамос (найкращий форвард оборонного плану) і Бензема (як завжди забиває) знову відзначилися", – написав Месут на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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Нагадаємо, поєдинок 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між Реалом та Інтером завершився перемогою іспанців з рахунком 3:2 (на 33-й хвилині мадридці подвоїли свою перевагу після гола Серхіо Рамоса, який найкраще зіграв на другому поверсі і перевів м'яч головою прямо у кут воріт).

Цей результативний удар став не лише ювілейним для іспанця, але і допоміг йому встановити вічний рекорд Ліги чемпіонів. Для Рамоса цей гол став восьмим забитим ударом головою в матчах найпрестижнішого клубного євротурніру. Серхіо став рекордсменом турніру серед захисників, обійшовши за цим показником легенду Челсі Джона Террі, на рахунку якого 7 м'ячів головою.

До слова, у паралельному матчі групи В менхенгладбаська Борусія розгромила донецький Шахтар 6:0. Як наслідок, німці з 5-ма пунктами очолили турнірну таблицю, "гірники" ділять з "галактікос" 2-3 сходинку, замикають квартет з 2-ма очками італійці.

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Really strong performance from Inter so far, but @SergioRamos (simply the world's best defending striker - goals for Real ) & my boy Benzi @benzema are scoring (as always ) #UCL @ChampionsLeague — Mesut Özil (@MesutOzil1088) November 3, 2020