"Найкращий форвард оборонного плану": Озіл привітав Рамоса з 100-м голом за Реал
Німецький півзахисник лондонського Арсенала Месут Озіл привітав екс-одноклубника по мадридському Реалу Серхіо Рамоса з ювілейним голом у складі "вершкових".
"Класний матч у виконанні Інтера, але Рамос (найкращий форвард оборонного плану) і Бензема (як завжди забиває) знову відзначилися", – написав Месут на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.
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Нагадаємо, поєдинок 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між Реалом та Інтером завершився перемогою іспанців з рахунком 3:2 (на 33-й хвилині мадридці подвоїли свою перевагу після гола Серхіо Рамоса, який найкраще зіграв на другому поверсі і перевів м'яч головою прямо у кут воріт).
Цей результативний удар став не лише ювілейним для іспанця, але і допоміг йому встановити вічний рекорд Ліги чемпіонів. Для Рамоса цей гол став восьмим забитим ударом головою в матчах найпрестижнішого клубного євротурніру. Серхіо став рекордсменом турніру серед захисників, обійшовши за цим показником легенду Челсі Джона Террі, на рахунку якого 7 м'ячів головою.
До слова, у паралельному матчі групи В менхенгладбаська Борусія розгромила донецький Шахтар 6:0. Як наслідок, німці з 5-ма пунктами очолили турнірну таблицю, "гірники" ділять з "галактікос" 2-3 сходинку, замикають квартет з 2-ма очками італійці.
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