Французький нападник вже зробив крок до того, щоб приєднатися до "вершкових", повідомивши ПСЖ про свій відхід. Перехід Мбаппе в Реал не змінює планів керівництва щодо трансферу Ерлінга Холанда.

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Як повідомляє Cadenaser, влітку 2023 року мадридці оцінили, що Харрі Кейна не можна поєднати в одній команді з нападником Манчестер Сіті, тому не боролися за підписання екс-гравця Тоттенхема, який приєднався до Баварії. У Мадриді проаналізували, що Холанд та Мбаппе можуть співіснувати в Реалі.

Трансфер норвежця залежатиме від рішення Кіліана по завершенні сезону. Якщо француз переїде в Мадрид у 2024 році, то "вершкові" почекають ще рік з підписанням Холанда. В іншому випадку, Реал діятиме швидше і спробує активувати опцію викупу, яка є у контракті Ерлінга з Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що клаусула Холанда, яка прописана в угоді з "містянами", становить 200 мільйонів євро. Чинний контракт норвежця з Манчестер Сіті діє до 2027 року.

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