Реал не відмовився від Холанда, попри можливий прихід Мбаппе – мадридці забракували Кейна через одну причину
Керівництво Реала планує підписати форварда Манчестер Сіті Ерлінга Холанда. Дата переїзду залежатиме від Кіліана Мбаппе.
Французький нападник вже зробив крок до того, щоб приєднатися до "вершкових", повідомивши ПСЖ про свій відхід. Перехід Мбаппе в Реал не змінює планів керівництва щодо трансферу Ерлінга Холанда.
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Як повідомляє Cadenaser, влітку 2023 року мадридці оцінили, що Харрі Кейна не можна поєднати в одній команді з нападником Манчестер Сіті, тому не боролися за підписання екс-гравця Тоттенхема, який приєднався до Баварії. У Мадриді проаналізували, що Холанд та Мбаппе можуть співіснувати в Реалі.
Трансфер норвежця залежатиме від рішення Кіліана по завершенні сезону. Якщо француз переїде в Мадрид у 2024 році, то "вершкові" почекають ще рік з підписанням Холанда. В іншому випадку, Реал діятиме швидше і спробує активувати опцію викупу, яка є у контракті Ерлінга з Манчестер Сіті.
Нагадаємо, що клаусула Холанда, яка прописана в угоді з "містянами", становить 200 мільйонів євро. Чинний контракт норвежця з Манчестер Сіті діє до 2027 року.
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