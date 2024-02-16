Французский нападающий уже сделал шаг к тому, чтобы присоединиться к "сливочным", объявив ПСЖ о своем уходе. Переход Мбаппе в Реал не меняет планов руководства по трансферу Эрлинга Холанда.

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Как сообщает Cadenaser, летом 2023 года мадридцы оценили, что Харри Кейна нельзя совместить в одной команде с нападающим Манчестер Сити, поэтому не боролись за подписание экс-игрока Тоттенхэма, который присоединился к Баварии. В Мадриде проанализировали, что Холанд и Мбаппе могут сосуществовать в Реале.

Трансфер норвежца будет зависеть от решения Килиана по завершению сезона. Если француз переедет в Мадрид в 2024 году, то "сливочные" подождут еще год с подписанием Холанда. В противном случае, Реал будет действовать быстрее и попытается активировать опцию выкупа, которая есть в контракте Эрлинга с Манчестер Сити.

Напомним, что клаусула Холанда, которая прописана в соглашении с "горожанами", составляет 200 миллионов евро. Действующий контракт норвежца с Манчестер Сити действует до 2027 года.

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