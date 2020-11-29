Арбітр Адріан Вега призначив пенальті у ворота Куртуа, але і мадридці цілком могли розраховувати на "позначку".

Реал – Алавес – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Захисник Алавеса Віктор Лагуардіа зухвало потягнув за волосся Марсело, який саме увірвався до карного майданчика. Зірка Реала відразу побіг з апеляціями до рефері, але той навіть не думав свистіти порушення. VAR також не розглядав епізод, хоча ситуація була схожою на пенальті і щонайменше жовту картку.

Нагадаємо, Реал зазнав сенсаційної поразки (1:2) і залишився на четвертій сходинці Прімери.

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