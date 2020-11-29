Реал не получил пенальти в игре с Алавесом – Марсело нагло потянули за волосы, но арбитр проигнорировал момент
Реал имел достаточно поводов для недовольства после матча 11 тура Примеры против Алавеса (1:2).
Арбитр Адриан Вега назначил пенальти в ворота Куртуа, но и мадридцы вполне могли рассчитывать на "точку".
Реал – Алавес – 1:2 – видео голов и обзор матча
Защитник Алавеса Виктор Лагуардиа нагло потянул за волосы Марсело, который как раз ворвался в штрафную. Звезда Реала сразу побежал с апелляциями к рефери, но тот даже не думал свистеть нарушение. VAR также не рассматривал эпизод, хотя ситуация была похожа на пенальти и по меньшей мере желтую карточку.
Напомним, Реал потерпел сенсационное поражение (1:2) и остался на четвертом месте Примеры.
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