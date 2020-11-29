Реал – Алавес – 1:2 – відео голів та огляд матчу
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Мадридський Реал програв Алавесу в рамках 11 туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та найцікавіших моментів матчу Реал – Алавес на "Футбол 24".
завершено
Лукас Перес 5’
Хоселу 49’
5’ Лукас Перес
49’ Хоселу
Вже на 5 хвилині Начо зіграв рукою у власному карному майданчику. До "позначки" підійшов екс-форвард Карпат Лукас Перес і не залишив жодного шансу Куртуа.
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Алавес повторив свій трюк і після перерви. Куртуа необережним пасом подарував гол Хоселу – 0:2. Під завісу зустрічі Каземіро відіграв один м'яч, але на більше Реал не спромігся.
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