Мадридський Реал все ще прагне залучити Кіліана Мбаппе до команди. Як стверджує AS, французький футболіст сповнений рішучості здійснити свою мрію – грати за "вершкових".

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Нападник хотів би залишити ПСЖ вже цього літа, але знає, що клуб його не відпустить через чинний контракт. Угода між Мбаппе та паризьким грандом розрахована до 2024 року з опцією продовження ще на один рік. Француз не має наміру залишатися в Парижі до 2025 року. Єдине, що могло переконати Кіліана – Ліга чемпіонів, з якої парижани вилетіли. Реал готовий підписати контракт з гравцем, але лише у статусі вільного агента, оскільки хоче уникнути будь-яких перемовин із ПСЖ.

В цьому сезоні Кіліан Мбаппе провів у чемпіонаті Франції 24 матчі, в яких забив 19 голів та оформив три результативні передачі.

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