Реал не облишив надії підписати Мбаппе, але висунув ультиматум
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе визначився щодо свого майбутнього.
Мадридський Реал все ще прагне залучити Кіліана Мбаппе до команди. Як стверджує AS, французький футболіст сповнений рішучості здійснити свою мрію – грати за "вершкових".
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Нападник хотів би залишити ПСЖ вже цього літа, але знає, що клуб його не відпустить через чинний контракт. Угода між Мбаппе та паризьким грандом розрахована до 2024 року з опцією продовження ще на один рік. Француз не має наміру залишатися в Парижі до 2025 року. Єдине, що могло переконати Кіліана – Ліга чемпіонів, з якої парижани вилетіли. Реал готовий підписати контракт з гравцем, але лише у статусі вільного агента, оскільки хоче уникнути будь-яких перемовин із ПСЖ.
В цьому сезоні Кіліан Мбаппе провів у чемпіонаті Франції 24 матчі, в яких забив 19 голів та оформив три результативні передачі.
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