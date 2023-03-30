"Якщо ПСЖ хоче виграти, вони виграють. Потім є Мбаппе. Я дуже поважаю Мессі, який для мене є найкращим гравцем в історії футболу, Неймар також дуже сильний, але сьогодні Мбаппе є найсильнішим у світі.

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Без нього команда зовсім не та, ніж коли він є на полі. Більш того, коли його не було, ми їх обіграли (2:1, 1/8 фіналу Кубка Франції). Тоді з ним, з іншою мотивацією, вони перемогли. Ліга 1 – важкий чемпіонат, де потрібно боротися за кожне очко. Ми спробуємо виграти все, і побачимо, куди це нас приведе", – сказав Тудор в інтерв'ю L'Equipe.

Нагадаємо, що у турнірній таблиці між ПСЖ та Марселем різниця в сім очок.

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