Мадридский Реал все еще стремится привлечь Килиана Мбаппе в команду. Как утверждает AS, французский футболист полон решимости осуществить свою мечту – играть за "сливочных".

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Нападающий хотел бы покинуть ПСЖ уже этим летом, но знает, что клуб его не отпустит из-за действующего контракта. Соглашение между Мбаппе и парижским грандом рассчитано до 2024 года с опцией продления еще на один год. Француз не намерен оставаться в Париже до 2025 года. Единственное, что могло убедить Килиана – Лига чемпионов, из которой парижане вылетели. Реал готов подписать контракт с игроком, но только в статусе свободного агента, поскольку хочет избежать любих переговоров с ПСЖ.

В этом сезоне Килиан Мбаппе провел в чемпионате Франции 24 матча, в которых забил 19 голов и оформил три результативных передачи.

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