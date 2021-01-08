Наставник Реала Зінедін Зідан включив Луку Йовіча у заявку на поєдинок 18-го туру Ла Ліги проти Осасуни, але розраховувати на форварда не зможе, повідомляє офіційний сайт мадридців.

Вулверхемптон проявив інтерес до Йовіча, – AS

23-річний серб знову потрапив до лазарету королівського клубу через пошкодження лівої ноги на передматчевому тренуванні. Варто відзначити, що через свою травматичність Лука востаннє виходив на поле у футболці Реала 8 листопада.

У нинішньому сезоні Прімери Йовіч провів лише 4 матчі.

Лунін дізнався суперника в потенційному дебютному матчі за Реал – результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка Іспанії