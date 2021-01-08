Йовіч зазнав чергового пошкодження на тренуванні Реала – форвард не грав з листопада
21:35 - Читать на русском
Чорна смуга продовжує переслідувати форварда Реала Луку Йовіча.
Наставник Реала Зінедін Зідан включив Луку Йовіча у заявку на поєдинок 18-го туру Ла Ліги проти Осасуни, але розраховувати на форварда не зможе, повідомляє офіційний сайт мадридців.
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23-річний серб знову потрапив до лазарету королівського клубу через пошкодження лівої ноги на передматчевому тренуванні. Варто відзначити, що через свою травматичність Лука востаннє виходив на поле у футболці Реала 8 листопада.
У нинішньому сезоні Прімери Йовіч провів лише 4 матчі.
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