Реал не купуватиме гравців під час зимового трансферного вікна

"Вершкові" вирішили використати весь наявний гравецький ресурс і не планують покупок взимку.

Мадридський Реал не буде здійснювати трансферів під час зимового трансферного вікна, повідомляє AS. Таке рішення особисто прийняв президент королівського клубу Флорентіно Перес.

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Функціонер проаналізував звіти тренерського штабу і дійшов висновку, що команді не потрібно підсилення. Окрім того, Перес хоче дати можливість головному тренеру Реала Зінедіну Зідану виправдати вкладені минулого літа кошти – перед початком нинішнього сезону "галактікос" витратили на новачків понад 300 млн євро.

Нагадаємо, Реал після дев'яти турів набрав 18 очок і посідає шосту сходинку турнірної таблиці, однак має гру в запасі.

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