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Реал не будет покупать игроков во время зимнего трансферного окна

15:42 35 Читати українською
Реал не будет покупать игроков во время зимнего трансферного окна
Флорентино Перес и Зинедин Зидан / Diariogol.com

"Сливочные" решили использовать весь имеющийся игроцкий ресурс и не планируют покупок зимой.

Мадридский Реал не будет осуществлять трансферов во время зимнего трансферного окна, сообщает AS. Такое решение лично принял президент королевского клуба Флорентино Перес.

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Функционер проанализировал отчеты тренерского штаба и пришел к выводу, что команде не нужно усиление. Кроме того, Перес хочет дать возможность главному тренеру Реала Зинедину Зидану оправдать вложенные прошлым летом средства – перед началом нынешнего сезона "галактикос" потратили на новичков более 300 млн евро.

Напомним, Реал после девяти туров набрал 18 очков и занимает шестую строчку турнирной таблицы, однако имеет игру в запасе.

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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Зинедин Зидан Зинедин Зидан Флорентино Перес
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