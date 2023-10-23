На прес-конференції перед матчем із Брагою головному тренеру Реала Карло Анчелотті поставили надто багато запитань про суддів і суддівство. В Іспанії точаться суперечки про те, кому арбітри більше допомагають – Реалу чи Барселоні.

Анчелотті – про матч з Севільєю: "Якщо скажу все, що думаю, мене дискваліфікують на багато ігор"

"Як правило, я довіряю суддям – іноді більше, іноді менше. Завдяки відеоповторам у них є свобода самовираження, тому вони можуть говорити все, що захочуть. Я маю зосередитися на своїй команді та залишити суддівство суддям".

У Анчелотті запитали, чи вважає він, що в Іспанії є арбітри, які хочуть "вбити" Реал у тому чи іншому матчі.

"Ви знаєте, що у мене немає свободи слова в цьому питанні. Якщо я скажу те, що думаю, мене відсторонять. Я не хочу, щоб мене відсторонили, тому я не можу відповісти на таке запитання.

Думаю, судді єврокубкових зустрічей піддаються меншому тиску, ніж арбітри, які працюють у національних чемпіонатах. Одна справа, коли іспанський суддя судить у Ла Лізі й потім живе в Іспанії, і зовсім інша справа, коли англійський арбітр приїжджає працювати в Португалію, а потім знову їде до себе на батьківщину. Це різні речі".

Зрештою Анчелотті залишив прес-конференцію, заявивши: "Я б оголосив вам стартовий склад Реала на завтра, якби хто-небудь мене про це запитав. Шкода, що ніхто з вас цього не зробив".

Матч Брага – Реал відбудеться у вівторок, 24 жовтня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

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