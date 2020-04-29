Атлетіко повернувся у боротьбу за Кавані – мадридці зважилися на несподіваний хід

Мадридський Атлетіко відновив інтерес до форварда французького Парі Сен-Жермен Едінсона Кавані.

"Матрацники" відновили перемовини з 33-річним нападником. Про це журналіст Нікола Скіра написав у своєму твіттері.

Кавані запропонований Інтеру, – GdS

На Ванда Метрополітано Кавані повинен замінити Дієго Косту. Щоб підвищити власні шанси на підписання зіркового форварда Атлетіко запропонував ветерану 3-річний контракт. Влітку уругваєць стане вільним агентом, тому дістанеться новому клубу безкоштовно.

У нинішньому сезоні Едінсон Кавані провів 22 поєдинки в усіх турнірах, у яких забив 7 голів. У Європі вихованець Данубіо має також досвід виступів за італійські Палермо та Наполі.

Майже неможливо. Розкішна історія Дієго Сімеоне про важкі успіхи Атлетіко та специфіку роботи тренера