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Реал нацелился на уругвайского вундеркинда – его воспитывает легенда Примеры

06:30 34 Читати українською
Реал нацелился на уругвайского вундеркинда – его воспитывает легенда Примеры
Факундо Пеллистри / EFE

Юный вингер уругвайского Пеньяроля Факундо Пеллистри попал в сферу интересов мадридского Реала.

"Сливочные" заинтересованы в трансфере 18-летнего таланта, сообщает Goal.

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Пеллистри, несмотря на юный возраст, в феврале начал уже второй в профессиональной карьере сезон. Теперь хавбек может повторить путь Феде Вальверде, который в том же возрасте перебрался из Пеньяроля в Реал. Конкурентами мадридцев в борьбе за Пеллистри станут Манчестер Сити, Наполи и принципиальные соседи из Атлетико. Реал готов отдать за юниора 9 млн евро.

К слову, в сезоне-2020 Факундо Пеллистри провел 5 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Наставником Пеньяроля является знаменитый экс-форвард Вильярреала и Атлетико Диего Форлан.

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