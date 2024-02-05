Мадридці переживають кадрову кризу через травми центральних захисників. Взимку керівництво Реала так і не посилило лінію оборони, але влітку є всі шанси на те, щоб залучити нового гравця.

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Як повідомляє Marca, мадридці націлилися на Лені Йоро з Лілля. 18-річний центральний захисник вразив керівництво Реала своїми навичками та можливістю грати не тільки в центрі оборони, а й праворуч на фланзі.

До того ж Йоро відповідає новій стратегії "вершкових", яка полягає в тому, щоб залучати молодих перспективних гравців задля майбутнього команди. Єдина перешкода з Йоро полягає в його ціні. Лілль вважає, що їхній лідер коштує як мінімум 60 мільйонів євро. Реал вважає таку суму занадто високою.

Лені Йоро – вихованець Лілля. Саме екс-наставник Шахтаря Пауло Фонсека залучив 18-річного захисника до першої команди. Наставник "догів" високо цінить француза і виступав проти його трансферу взимку, коли свою зацікавленість висловив ПСЖ.



Лені Йоро зіграв за Лілль 42 матчі у всіх турнірах. В його активі три голи та одна результативна передача. Чинна угода захисник з французьким клубом діє до 2025 року.

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