Мадридцы переживают кадровый кризис из-за травм центральных защитников. Зимой руководство Реала так и не усилило линию обороны, но летом есть все шансы на то, чтобы привлечь нового игрока.

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Как сообщает Marca, мадридцы нацелились на Лени Йоро из Лилля. 18-летний центральный защитник поразил руководство Реала своими навыками и возможностью играть не только в центре обороны, но и с права на фланге.

К тому же Йоро соответствует новой стратегии "сливочных", которая заключается в том, чтобы привлекать молодых перспективных игроков для будущего команды. Единственное препятствие с Йоро заключается в его цене. Лилль считает, что их лидер стоит как минимум 60 миллионов евро. Реал считает такую сумму слишком высокой.

Лени Йоро – воспитанник Лилля. Именно экс-наставник Шахтера Пауло Фонсека привлек 18-летнего защитника в первую команду. Наставник "догов" высоко ценит француза и выступал против его трансфера зимой, когда свою заинтересованность выразил ПСЖ.

Лени Йоро сыграл за Лилль 42 матча во всех турнирах. В его активе три гола и одна результативная передача. Действующее соглашение защитник с французским клубом действует до 2025 года.

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