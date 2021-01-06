На радари "вершкових" потрапив 23-річний вінгер Греміо Пепе, стверджує Esporte Interativo.

Реал "вибив" Барселону із боротьби за Алабу та став головним претендентом на оборонця, – Marca

Реал розчарований стагнацією Вінісіуса і готовий вислухати пропозиції щодо юного бразильця. Мадридці все ще можуть продати форварда за вигідною ціною, а частину грошей витратити на Пепе. Греміо розраховує отримати за свою зірку 20 млн євро. На гравця "безсмертних" також претендують Зеніт, Севілья і Порту.

Додамо, що Пепе став одним з відкриттів минулого розіграшу бразильскої Серії А – вінгер Греміо відзначився 8 голами та 4 асистами у 22 матчах.

Конфлікт Рамос-Реал: капітану підшукали заміну і новий клуб – фани визначились, а Мессі потрапив під гарячу руку