Реал готов развивать бразильский вектор в своей работе на трансферном рынке.

На радары "сливочных" попал 23-летний вингер Гремио Пепе, утверждает Esporte Interativo.

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Реал разочарован стагнацией Винисиуса и готов выслушать предложения по юному бразильцу. Мадридцы все еще могут продать форварда по выгодной цене, а часть денег потратить на Пепе. Гремио рассчитывает получить за свою звезду 20 млн евро. На игрока "бессмертных" также претендуют Зенит, Севилья и Порту.

Добавим, что Пепе стал одним из открытий прошлого розыгрыша бразильской Серии А – вингер Гремио отличился 8 голами и 4 ассистами в 22 матчах.

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