Реал – Жирона – 4:0 – відео голів та огляд матчу за участю Луніна, Довбика і Циганкова
22:15 - Читать на русском
Реал знищив Жирону в 24-му турі Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
Вінісіус організував Реалу комфортну перевагу. Бразилець розкішним обвідним ударом забив сам і асистував Беллінгему. По перерві "солодка парочка" Мадрида відзначилась ще раз. Гассаніга парирував удар Віні, але першим на добивання прибіг Джуд – 3:0.
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Родріго у сольному проході змусив Жирону вчетверте витягати м'яч із сітки. Реал мав забивати п'ятий, коли Циганкова і Довбика вже зняли. Втім, Хоселу з пенальті влучив у стійку. 4:0 – Лунін і компанія відірвалися на 5 очок.
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