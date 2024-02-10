Вінісіус організував Реалу комфортну перевагу. Бразилець розкішним обвідним ударом забив сам і асистував Беллінгему. По перерві "солодка парочка" Мадрида відзначилась ще раз. Гассаніга парирував удар Віні, але першим на добивання прибіг Джуд – 3:0.

Реал розтоптав Жирону, зміцнивши лідерство в Ла Лізі – провал Довбика і Циганкова, спокій Луніна, шоу Віні та Беллінгема

Родріго у сольному проході змусив Жирону вчетверте витягати м'яч із сітки. Реал мав забивати п'ятий, коли Циганкова і Довбика вже зняли. Втім, Хоселу з пенальті влучив у стійку. 4:0 – Лунін і компанія відірвалися на 5 очок.