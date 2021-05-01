Рамос готовий на зниження зарплати, оскільки йому не настільки важлива сума, яку запропонує королівський клуб за новою угодою, повідомляє Marca.

Рамос знайшов компроміс у переговорах з Реалом – капітан схиляється до продовження контракту

Головна умова капітана Реала – контракт терміном на 2 роки, оскільки переконаний, що заслужив на це своїми тривалими виступами за "вершкових". Керівництво мадридців наразі планує запропонувати угоду, розраховану на 1 сезон.

Чинна угода про співпрацю між Рамосом і мадридцями розрахована до липня. У нинішньому сезоні Ла Ліги захисник провів 15 матчів, в яких відзначився двома голами.

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