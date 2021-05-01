Рамос висунув головну умову щодо нового контракту з Реалом – справа не в грошах
Захисник Реала Серхіо Рамос продовжує вести переговори із королівським клубом стосовно нового контракту.
Рамос готовий на зниження зарплати, оскільки йому не настільки важлива сума, яку запропонує королівський клуб за новою угодою, повідомляє Marca.
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Головна умова капітана Реала – контракт терміном на 2 роки, оскільки переконаний, що заслужив на це своїми тривалими виступами за "вершкових". Керівництво мадридців наразі планує запропонувати угоду, розраховану на 1 сезон.
Чинна угода про співпрацю між Рамосом і мадридцями розрахована до липня. У нинішньому сезоні Ла Ліги захисник провів 15 матчів, в яких відзначився двома голами.
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