Міланський клуб досі не виплатив перший платіж у розмірі 10 млн євро за літній трансфер Хакімі. Транш мав відбутись у грудні, але Інтер домовився з Реалом про перенесення дати платежу на 30 березня.

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Як повідомляє Calciomercato, Реал хоче отримати підтвердження від "нерадзуррі", що кошти будуть отримані у зазначений час. Мадридці занепокоєні фінансовими проблеми Інтера, адже в клубу є ще заборгованості по зарплаті за липень і серпень (за вересень і жовтень вже виплачені). На фоні цих факторів "вершкові" роздумують над можливим поверненням свого вихованця у Мадрид, адже поки що не впевнені у платоспроможності міланців.

Нагадаємо, Ашраф Хакімі перебрався в Італію у вересні 2020-го за 40 мільйонів євро. Марокканський гравець вже встиг стати одним із лідерів нинішнього Інтера – 6 голів та 5 асистів у 24 поєдинках.

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