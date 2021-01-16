"В Інтера чудовий тренер, команда з характерним стилем. Крім того, вони не грають в єврокубках. Це не дуже добре, але не здивуюся, якщо Інтер набере більше очок в чемпіонаті Італії в березні, ніж суперники.

Інтер віддав в оренду юного форварда

Інтер придбав екстраординарного футболіста – Хакімі. Реал припустився помилки, відпустивши його. Іноді думаю: "Ронні, уяви себе і його на полі. Ми б задали жару", – цитує Роналдо La Gazzetta dello Sport.

До слова, Хакімі перебрався з Реала в "нерадзуррі" за 40 млн євро восени 2020-го. Марокканський гравець вже встиг стати одним із лідерів нинішнього Інтера – 6 голів та 5 асистів у 23 поєдинках.

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