Миланский клуб до сих пор не выплатил первый платеж в размере 10 млн евро за летний трансфер Хакими. Транш должен был состояться в декабре, но Интер договорился с Реалом о переносе даты платежа на 30 марта.

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Как сообщает Calciomercato, Реал хочет получить подтверждение от "нерадзурри", что средства будут получены в указанное время. Мадридцы обеспокоены финансовыми проблемы Интера, ведь у клуба есть еще задолженности по зарплате за июль и август (за сентябрь и октябрь уже выплаченные). На фоне этих факторов "сливочные" размышляют над возвращением своего питомца в Мадрид, ведь пока не уверены в платежеспособности миланцев.

Напомним, Ашраф Хакими перебрался в Италию в сентябре 2020-го за 40 млн евро. Марокканский игрок уже успел стать одним из лидеров нынешнего Интера – 6 голов и 5 ассистов в 24 поединках.

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