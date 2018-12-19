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Реал може придбати Санчо у Борусії Д за 70 мільйонів євро

21:28 210 Читать на русском
Реал може придбати Санчо у Борусії Д за 70 мільйонів євро
Джайдон Санчо / AFP

Форвард Борусії Джайдон Санчо може продовжити кар’єру в мадридському Реалі.

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес сподівається придбати юного таланта дортмундської Борусії влітку наступного року, повідомляє Don Balon.

Топ-10 гравців, які найбільше подорожчали: від суперників України до вундеркінда Борусії Д, який зріс у ціні на 78 млн

Зазначається, що мадридський гранд вже виділив на купівлю 18-річного форварда Джайдона Санчо 70 мільйонів євро.

Санчо став наймолодшим гравцем Борусії Д, який забив 6 голів у Бундеслізі

До слова, Санчо провів за дортмундську Борусію цього сезону 23 матчі в усіх турнірах. Нападник 6 разів забив та 11 разів віддав результативну передачу.

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