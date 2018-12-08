Санчо став наймолодшим гравцем Борусії Д, який забив 6 голів у Бундеслізі

Форвард Борусії Д Джайдон Санчо забив свій 6-й гол у Бундеслізі і став наймолодшим гравцем "джмелів", кому це вдалось.

Борусія Д у матчі 14 туру Бундесліги на виїзді перемогла Шальке в Рурському дербі (2:1). Переможний гол забив англієць Джайдон Санчо.

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Це вже 6-й гол для вінгера в Бундеслізі. Таким чином, він став наймолодшим гравцем Дортмунда, якому це вдалось. На момент взяття воріт гравцю збірної Англії 18 років, 8 місяців та 13 днів.

Борусія Д після 14 турів має 36 очок і впевнено лідирує в турнірній таблиці.