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Санчо став наймолодшим гравцем Борусії Д, який забив 6 голів у Бундеслізі

20:10 12 Читать на русском
Санчо став наймолодшим гравцем Борусії Д, який забив 6 голів у Бундеслізі
Джайдон Санчо / OptaFranz

Форвард Борусії Д Джайдон Санчо забив свій 6-й гол у Бундеслізі і став наймолодшим гравцем "джмелів", кому це вдалось.

Борусія Д у матчі 14 туру Бундесліги на виїзді перемогла Шальке в Рурському дербі (2:1). Переможний гол забив англієць Джайдон Санчо.

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Це вже 6-й гол для вінгера в Бундеслізі. Таким чином, він став наймолодшим гравцем Дортмунда, якому це вдалось. На момент взяття воріт гравцю збірної Англії 18 років, 8 місяців та 13 днів.

Борусія Д після 14 турів має 36 очок і впевнено лідирує в турнірній таблиці.

Німеччина14 турФелтінс-Арена (Ґельзенкірхєн)

Шальке - Борусія Дортмунд: Субота 08 грудня 2018

Шальке
Матч завершено
1 : 2
Борусія Дортмунд
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Теги
Німеччина Рекорди Джайдон Санчо Джайдон Санчо Шальке - Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд
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