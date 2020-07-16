Реал може повернути Йовіча в Бундеслігу – несподіваний претендент

Форвард Реала Лука Йовіч ризикує завершити свої виступи за мадридську команду вже після першого сезону.

Герта має намір значно підсилити свою атакувальну ланку, підписавши Луку Йовіча, повідомляє Marca.

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Інвестор берлінського клубу вирішив витратитись, щоб зробити свою команду конкурентною серед топових колективів Європи, і саме Лука є однією з трансферних цілей.

Нагадаємо, Йовіч перебрався в Реал влітку 2019-го з Айнтрахта за 60 млн євро, але не зміг себе зарекомендувати у мадридській команді. У нинішньому сезоні Ла Ліги 22-річний серб провів 16 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

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