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Реал може повернути Йовіча в Бундеслігу – несподіваний претендент

14:48 - Читать на русском
Реал може повернути Йовіча в Бундеслігу – несподіваний претендент
Лука Йовіч та Лука Модріч / Фото ФК Реал

Форвард Реала Лука Йовіч ризикує завершити свої виступи за мадридську команду вже після першого сезону.

Герта має намір значно підсилити свою атакувальну ланку, підписавши Луку Йовіча, повідомляє Marca.

Челсі зацікавлений у послугах Йовіча

Інвестор берлінського клубу вирішив витратитись, щоб зробити свою команду конкурентною серед топових колективів Європи, і саме Лука є однією з трансферних цілей.

Нагадаємо, Йовіч перебрався в Реал влітку 2019-го з Айнтрахта за 60 млн євро, але не зміг себе зарекомендувати у мадридській команді. У нинішньому сезоні Ла Ліги 22-річний серб провів 16 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

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Трансфери Іспанія Трансфери Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Герта Герта
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