Челсі зацікавлений у послугах Йовіча

Лондонський гранд намагається потужно підсилити свою атакувальну ланку влітку.

Форвард Реала Лука Йовіч потрапив на радари Челсі, повідомляє Mundo Deportivo.

Реал виставив скандального Йовіча на продаж

За інформацією джерела, найближчим часом мадридці отримають офіційну пропозицію щодо 22-річного серба. Варто відзначити, що у таборі Реала також не проти позбутись зіркового нападника, який за рік не зміг закріпитись у команді "вершкових".

У нинішньому сезоні Ла Ліги Йовіч провів 16 матчів, в яких відзначився лише двома голами та одним асистом.

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