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Челсі зацікавлений у послугах Йовіча

10:54 - Читать на русском
Челсі зацікавлений у послугах Йовіча
Лука Йовіч / Фото AS

Лондонський гранд намагається потужно підсилити свою атакувальну ланку влітку.

Форвард Реала Лука Йовіч потрапив на радари Челсі, повідомляє Mundo Deportivo.

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За інформацією джерела, найближчим часом мадридці отримають офіційну пропозицію щодо 22-річного серба. Варто відзначити, що у таборі Реала також не проти позбутись зіркового нападника, який за рік не зміг закріпитись у команді "вершкових".

У нинішньому сезоні Ла Ліги Йовіч провів 16 матчів, в яких відзначився лише двома голами та одним асистом.

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Трансфери Англія Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Реал Мадрид Лука Лука Йовіч Трансфери Челсі Челсі Челсі
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