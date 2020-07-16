Реал может вернуть Йовича в Бундеслигу – неожиданный претендент

Форвард Реала Лука Йович рискует завершить свои выступления за мадридскую команду уже после первого сезона.

Герта намерена значительно усилить свое атакующее звено, подписав Луку Йовича, сообщает Marca.

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Инвестор берлинского клуба решил потратиться, чтобы сделать свою команду конкурентной среди топовых коллективов Европы, и именно Лука является одной из трансферных целей.

Напомним, Йович перебрался в Реал летом 2019-го с Айнтрахта за 60 млн евро, но не смог себя зарекомендовать в мадридской команде. В нынешнем сезоне Ла Лиги 22-летний серб провел 16 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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