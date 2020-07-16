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Реал может вернуть Йовича в Бундеслигу – неожиданный претендент

14:50 - Читати українською
Реал может вернуть Йовича в Бундеслигу – неожиданный претендент
Лука Йович и Лука Модрич / Фото ФК Реал

Форвард Реала Лука Йович рискует завершить свои выступления за мадридскую команду уже после первого сезона.

Герта намерена значительно усилить свое атакующее звено, подписав Луку Йовича, сообщает Marca.

Челси заинтересован в услугах Йовича

Инвестор берлинского клуба решил потратиться, чтобы сделать свою команду конкурентной среди топовых коллективов Европы, и именно Лука является одной из трансферных целей.

Напомним, Йович перебрался в Реал летом 2019-го с Айнтрахта за 60 млн евро, но не смог себя зарекомендовать в мадридской команде. В нынешнем сезоне Ла Лиги 22-летний серб провел 16 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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