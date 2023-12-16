Новий клубний чемпіонат світу буде проведено влітку 2025. Матчі відбудуться протягом 29 днів – з 15 червня по 13 липня. Як повідомляє Sky News, саме ці дати затвердить ФІФА.

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Формат турніру буде змінено. Загалом в новому клубному чемпіонаті світу візьмуть участь 32 клуби, 12 з яких будуть представляти Європу. Челсі, Реал і Манчестер Сіті гарантували місця на змаганні, оскільки саме ці три команди були останніми переможцями Ліги чемпіонів.

Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) нагадала ФІФА, що гравцям необхідна обов'язкова 28-денна перерва в міжсезоння. Також FIFPro повідомила, що деяким гравцям у сезоні-2024/25 може знадобитися зіграти більш ніж у 80 матчах за клуб і збірну, що на 10% перевищує нинішні максимальні значення.

Якщо зазначені раніше дати буде затверджено, то сезон АПЛ може розпочатися вже за місяць після завершення клубного чемпіонату світу.

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