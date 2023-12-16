"Я хочу, щоб гравці не відчайдушно прагнули виграти, а просто зіграли два матчі. Потрібно виграти першу зустріч, щоб потрапити до фіналу. Але якщо ми не переможемо, то, сподіваюся, виграємо Лігу чемпіонів у майбутньому і знову виступимо на клубному чемпіонаті світу.

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Це просто дві прості футбольні гри. Перемога у першій дозволить нам зіграти у фіналі. Якщо не виграємо, то гратимемо за третє місце", – цитує Гвардіолу клубна прес-служба "містян".

Нагадаємо, Манчестер Сіті стартує на клубному чемпіонаті світу 19 грудня. Підопічні Хосепа Гвардіоли розпочнуть свій шлях до титулу з півфіналу, де зустрінуться з ФК Урава Редс.

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