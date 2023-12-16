Новый клубный чемпионат мира будет проведен летом 2025 года. Матчи состоятся в течение 29 дней – с 15 июня по 13 июля. Как сообщает Sky News, именно эти даты утвердит ФИФА.

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Формат турнира будет изменен. Всего в новом клубном чемпионате мира примут участие 32 клуба, 12 из которых будут представлять Европу. Челси, Реал и Манчестер Сити гарантировали места на соревновании, поскольку именно эти три команды были последними победителями Лиги чемпионов.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) напомнила ФИФА, что игрокам необходим обязательный 28-дневный перерыв в межсезонье. Также FIFPro сообщила, что некоторым игрокам в сезоне-2024/25 может потребоваться сыграть более чем в 80 матчах за клуб и сборную, что на 10% превышает нынешние максимальные значения.

Если указанные ранее даты будут утверждены, то сезон АПЛ может начаться уже через месяц после завершения клубного чемпионата мира.

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