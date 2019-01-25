Реал перестріляв Жирону завдяки дублю Серхіо Рамоса

Мадридський Реал і Жирона влаштували гольову феєрію у першому матчі 1/4 фіналу Кубка Іспанії. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Кубок Іспанії, 1/4 фіналу, перші матчі

Реал – Жирона – 4:2

Голи: Лукас Васкес, 18, Серхіо Рамос, 42 (пенальті), 77, Бензема, 81 – Лосано, 7, Гранель, 66 (пенальті)

Реал – Жирона – 4:2 – відео голів та огляд матчу

Активніше поєдинок розпочали "вершкові", але їхній запал остудив холодний душ на 7-й хвилині. Рауль Гарсія спокійно пробіг лівим флангом майже до кута поля, звідки прострілив до штрафного майданчика. А вже там абсолютно неприкритий на м'яч очікував Ентоні Лосано й спокійно переграв Куртуа з лінії воротарського – 0:1! Цікаво, що роль статиста в цьому епізоді традиційно для нинішнього сезону зіграв Марсело.

Жирона відразу відійшла на власну половину поля, очікуючи на нову помилку мадридців в атаці. Проте, такий підхід себе не виправдав. Принаймні, в першому таймі. Уже на 18-й хвилині Реал відігрався. Це Одріосола ввірвався до штрафного з правого флангу й відкотив під удар Васкесу – Лукас не схибив.

Ще за кілька хвилин Одріосола мав виводити "вершкових" вперед, але не зміг переграти кіпера каталонців Іраїсоса в ближньому бою. Під завісу тайму Реал претендував на пенальті, але арбітр навіть із допомогою VAR не наважився поставити одинадцятиметровий за фол на Модрічі. Та на 42-й хвилині Жирона сфолила ще очевидніше: Вінісіус "накрутив" оборонця на лінії штрафного майданчика й той його відверто збив на очах у рефері. Пенальті взявся бити Серхіо Рамос і знову переграв воротаря "паненкою". Піти на перерву Мадрид міг із ще відчутнішою перевагою, але після удару Бензема в доданий час м'яч лише трохи облизав стійку.

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Друга половина гри теж пройшла під диктатом Реала, але першою забила Жирона. На 66-й хвилині Маркос Льоренте безглуздо зіграв рукою у власному штрафному під час подачі кутового, а Гранель без проблем розібрався із Куртуа ударом із позначки.

Пропущений м'яч розізлив "вершкових" і ті ще активніше пішли вперед. Це, зрештою, принесло свої плоди й Реал забив двічі. Спочатку Рамос вдало підключився до атаки й головою розстріляв ворота гостей після подачі Марсело зліва (передачу тому віддав Вінісіус). А на 81-й хвилині вже сам Вінісіус розкішним пасом із флангу зробив ідеальний момент для Бензема, якому залишилося лише підставити ногу, щоб вразити порожні ворота – 4:2.

Обидві команди намагалися забити ще, але до фінального свистка рахунок залишився незмінним. Щоправда, запитання щодо переможця дуеля й майбутнього півфіналіста залишається відкритим до матчу-відповіді. Зустріч на Монтіліві вже за тиждень.