Реал перестрелял Жирону благодаря дублю Серхио Рамоса

Мадридский Реал и Жирона устроили голевую феерию в первом матче 1/4 финала Кубка Испании. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Кубок Испании, 1/4 финала, первые матчи

Реал – Жирона – 4:2

Голы: Лукас Васкес, 18, Серхио Рамос, 42 (пенальти), 77, Бензема, 81 – Лосано, 7, Гранель, 66 (пенальти)

Реал – Жирона – 4:2 – видео голов и обзор матча

Активнее поединок начали "сливочные", но их пыл остудил холодный душ на 7-й минуте. Рауль Гарсия спокойно пробег левым флангом почти до угла поля, откуда прострелил в штрафную. А уже там абсолютно неприкрытый мяча ожидал Энтони Лосано и спокойно переиграл Куртуа с линии вратарской – 0:1! Интересно, что роль статиста в этом эпизоде ​​традиционно для нынешнего сезона исполнил Марсело.

Жирона сразу отошла на свою половину поля, ожидая новую ошибку мадридцев в атаке. Однако, такой подход себя не оправдал. По крайней мере, в первом тайме. Уже на 18-й минуте Реал отыгрался. Это Одриосола ворвался в штрафную с правого фланга и откатил под удар Васкесу – Лукас не сплоховал.

Еще через несколько минут Одриосола должен был выводить "сливочных" вперед, но не смог переиграть кипера каталонцев Ираисоса в ближнем бою. Под занавес тайма Реал претендовал на пенальти, но арбитр даже с помощью VAR не решился поставить одиннадцатиметровый за фол на Модриче. Но на 42-й минуте Жирона сфолила еще очевиднее: Винисиус "накрутил" защитника на линии штрафной и тот его откровенно сбил на глазах у рефери. Пенальти взялся бить Серхио Рамос и снова переиграл вратаря "паненкой". Уйти на перерыв Мадрид мог с еще более ощутимым преимуществом, но после удара Бензема в добавленное время мяч лишь немного облизал стойку.

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Вторая половина игры тоже прошла под диктатом Реала, но первой забила Жирона. На 66-й минуте Маркос Льоренте бессмысленно сыграл рукой в ​​собственной штрафной при подаче углового, а Гранель без проблем разобрался с Куртуа ударом с отметки.

Пропущенный мяч разозлил "сливочных" и те еще активнее пошли вперед. Это, в конце концов, принесло свои плоды и Реал забил дважды. Сначала Рамос удачно подключился к атаке и головой расстрелял ворота гостей после подачи Марсело слева (тому передачу отдал Винисиус). А на 81-й минуте уже сам Винисиус роскошным пасом с фланга создал идеальный момент для Бензема, которому осталось лишь подставить ногу, чтобы поразить пустые ворота – 4:2.

Обе команды пытались забить еще, но до финального свистка счет остался неизменным. Правда, вопрос о победителе дуэли и будущем полуфиналисте остается открытым до ответного матча. Встреча на Монтиливи уже через неделю.