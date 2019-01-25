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Реал – Жирона – 4:2 – відео голів та огляд матчу

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Реал – Жирона – 4:2 – відео голів та огляд матчу
Реал – Жирона – 4:2 – відео голів та огляд матчу / Marca

Мадридський Реал переграв Жирону у першому матчі 1/4 фіналу Кубка Іспанії. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Кубок Іспанії, 1/4 фіналу, перші матчі

Реал – Жирона – 4:2

Голи: Лукас Васкес, 18, Серхіо Рамос, 42 (пенальті), 77, Бензема, 81 – Лосано, 7, Гранель, 66 (пенальті)

Реал перестріляв Жирону завдяки дублю Серхіо Рамоса

"Вершкові" пропустили першими вже в дебюті зустрічі, але забили двічі ще до перерви. На гол каталонця Лосано знайшлася відповідь від Лукаса Васкеса та Серхіо Рамоса, який знову реалізував пенальті в стилі Антоніна Паненки.

Після перерви черга виконувати одинадцятиметровий була в Жирони. Однак, зрівняли рахунок гості ненадовго. Спочатку Рамос головою, а потім Бензема ударом із кількох метрів зробили перевагу Реала переконливішою. Отже, 4:2 – непоганий гандикап перед матчем-відповіддю за тиждень.

Кубок Іспанії1/4 фіналу, перші матчі

Реал Мадрид - Жирона: Четвер 24 січня 2019

Реал Мадрид
Матч завершено
4 : 2
Жирона
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Теги
Іспанія Кубок Іспанії 2018/19 Реал Мадрид Реал Мадрид Відеоновини Жирона Жирона Реал Мадрид - Жирона
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