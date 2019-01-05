Перес розкритикував Реал після невдачі з Вільяреалом – бос мадридців назвав винних та побоюється втрати шансів на титул

Керівництво Реала залишилось незадоволене невдачею команди у поєдинку 17 туру чемпіонату Іспанії проти Вільяреала.

Невдача Реала у поєдинку 17 туру Ла Ліги проти Вільяреала серйозно розлютила президента "галактікос" Флорентіно Переса. Ведучи в рахунку по ходу поєдинку, мадридці змушені були вдовольнитись лише нічиєю та відстають від Барселони вже на 7 очок.

Перес побоюється, що подібні результати можуть поставити хрест на чемпіонських амбіціях Реала, як це сталось минулого року, коли "королівський клуб" втратив шанси на титул задовго до завершення чемпіонату, повідомляє Marca.

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Бос мадридців, для якого втрата очок стала своєрідним "холодним душем", вже знайшов винних у черговій невдачі. Перше за все Перес обурений деякими рішеннями Сантьяго Соларі. На думку Переса, аргентинський тренер зарано почав грати на утримання рахунку, що в підсумку втілилось у пропущений гол на 82-й хвилині поєдинку. Президент Реала вважає, що тактика Соларі була відверто боягузливою, а команда цілком могла продовжувати атакувати та зняти всі питання про переможця.

Дісталось і гравцям команди. Зокрема, Перес залишився незадоволений грою Марсело та Лукаса Васкеса. Нападник не реалізував декілька хороших нагод, а бразилець продемонстрував не найкращу функціональну готовність. Бос мадридців вже спілкувався з командою та наголосив, що подібне ставлення до роботи є неприпустим. Як зазначає Marca, Марсело став для Соларі "священною коровою" та грає всі поєдинки від свистка до свистка. На відміну від Крооса та Модріча, які далеко не завжди проводять на полі всі 90 хвилин.

В той же час Флорентіно поки що вірить у те, що команда зможе виправити становище та повернутись на переможний шлях.

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І хоча Реал зіткнувся з певними кадровими проблемами через втрату Гарета Бейла, це не переконало Переса вийти на трансферний ринок. Президент Реала обмежиться лише підписанням Брахіма Діаса – очікується, що хавбек Манчестер Сіті прибуде в Мадрид наступного тижня та підпише контракт на 6,5 року. Інших придбань у зимове трансферне вікно Реал не робитиме.

А от влітку "королівський клуб" шукатиме форварда, адже зусиль Бензема та Бейла недостатньо для повноцінної заміни Кріштіану Роналду. Флорентіно Перес розуміє необхідність підписання атакувального гравця, хоча в той же час конкретних кандидатур на переїзд у Мадрид іспанські журналісти поки не називають.

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