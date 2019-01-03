Несподіваний лідер Реала вперше в кар'єрі вилетів через травму – він навіть не зрозумів, що це серйозно

Найкращий гравець фіналу Клубного Чемпіонату світу-2018 Маркос Льоренте отримав курйозне і нечуване для нього пошкодження. Трапилось це під час новорічного відкритого тренування Реала для своїх фанатів. Його історія гідна поваги.

Батько якось сказав 23-річному іспанцеві 4 прості слова, які мотивують його ніколи не здаватись: "Важка робота, спокійна совість". У жилах Маркоса тече кров легендарних форвардів Реала Рамона Гроссо (7 чемпіонств Іспанії, 1 Кубок чемпіонів) і Пако Хенто (12 чемпіонств Іспанії і 6 Кубків чемпіонів). У 2017-му він допоміг Алавесу вийти у фінал Кубка Іспанії, а телефон його агента розривали клуби-переможці Ліги чемпіонів. Та гравець мріяв лише про Мадрид. Утім потім Льоренте не помічав ні Зідан, ні Лопетегі (жалюгідні 43 хвилини за сезон до звільнення Хулена). І лише при Соларі (та й то після розгромного фіаско від Ейбара) 23-річний опорник розцвів. Він міг би цілком відібрати місце у стартовому складі в досвідченішого, але все ще не старого Каземіро, який виграв 4 Ліги чемпіонів. Бразилець дав вихованцю Реала шанс своєю травмою, і той довів, що заслуговує бути основним.

Реал Мадрид – унікальний клубний чемпіон світу: 7 диво-рекордів, які встановила команда Соларі у фіналі КЧС-2018

Льоренте відіграв 8 ігор поспіль за Мадрид (7 перемог і одна поразка) протягом 25-и днів, забив свій перший гол у складі рідної команди і виграв Клубний Мундіаль, у фіналі якого став гравцем матчу. Десятками років ця формула поєднання найбільших світових зірок з найкращими вихованцями працювала і приносила Реалу європейські корони. Керівництво клубу розраховує, що постава таких молодих іспанців завжди має бути порятунком для "вершкових" у момент зниження мотивації та самовіддачі головних зірок.

Під час свого відпочинку з коханою Льоренте бігав, як ошпарений, пустельними пісками. У цьому його суть. Він довів, що перебуває у блискучій формі, ставлячи рекорди відбирань та перехоплень на Клубному ЧС-2018. Іспанець також відібрав у самого Тоні Крооса рекорд точності пасу (94,8%). І це не лише передачі на своїй половині. Навіть на чужій у Маркоса 93,13% паса досягали адресату. Втрати м'яча в іспанця трапляються раз на 14 хвилин, тоді як у Каземіро (кожні 10), Крооса (8) та Модріча (7) – значно частіше.

Льоренте став найкращим гравцем Реала у грудні, випередивши таких зірок, як Бейл, Модріч, Куртуа та Серхіо Рамос. Він дав команді Соларі необхідний баланс, якого так бракувало при попередньому тренерові. З ним на полі Реал пропустив лише 3 голи за 9 матчів, коли його знімали з поля – ще 3 за значно меншу кількість ігрового часу. Став одним з трьох головних переможців приходу Соларі (ще Куртуа і Лукас Васкес), які перевернули свою ситуацію з ніг на голову. І точно найбільш несподіваним – хлопець увірвався в основу ураганом – ніхто не міг повірити, що йому настільки бракувало хвилин в останні сезони.

Тим прикріше, що в цей момент піку форми Маркос отримав пошкодження. Потягнув привідний м'яз лівої ноги і вибув на 2-3 тижні – тепер точно не зіграє у першому матчі 2019-го року проти Вільяреала та пропустить ще кілька ігор. Попереду 6 матчів за 16 днів (зокрема, дуелі проти Леганеса Луніна в Кубку Іспанії), і це також суттєва втрата для Реала.

Цікавими і навіть дещо курйозними виявились обставини пошкодження. Маркос відчув дискомфорт у стегні, але подумав, що це просто звичне після тренувань і фізичних вправ перевантаження. Через те, що це його перша професійна травма, Льоренте не зміг правильно та оперативно оцінити пошкодження. Аж через день півзахисник Реала звернувся до медичного штабу через больові відчуття, які не зникали. На щастя, обстеження показало, що надрив м'язів не дуже серйозний – уже найближчим часом може відновити тренування.

Маркос дуже професійно, неначе Роналду, підходить до свого здоров'я. Льоренте працює за детально спланованим індивідуальним розкладом, дотримується дуже строгої дієти і надає величезну увагу відпочинку та правильному відновленню. Він важко працював навіть у той момент, коли ніхто не помічав цього і близько не мав на нього планів. Та в ті найважчі періоди не було і дня, коли у нього виявили б зайві кілограми, чи коли він запізнився би на тренування, порушив режим здорової їжі або проміняв правильний сон на нічні походеньки по клубах. Тренери приходять і йдуть, а результат праці таких професіоналів залишається. Льоренте обіцяє серйозно працювати над відновленням і повернутись. Максимально швидко. І ще сильнішим бійцем.