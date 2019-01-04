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Вільяреал – Реал – 2:2 – відео голів та огляд матчу

09:20 387 Читать на русском
Вільяреал – Реал – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Радість Санті Касорли / ФК Вільяреал

Мадридський Реал не зміг перемогти Вільяреал на виїзді в перенесеному матчі 17-го туру Ла Ліги. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Чемпіонат Іспанії, 2018/19, 17-й тур

Вільяреал – Реал Мадрид – 2:2

Голи: Касорла, 4, 82 – Бензема, 7, Варан, 20

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Команди взялися до справи вже з дебюту зустрічі. На 4-й хвилині Санті Касорла класним ударом відкрив рахунок у матчі. "Вершкові" відповіли двома м'ячами впродовж 13-ти хвилин. Спочатку Карім Бензема головою замкнув навіс Лукаса Васкеса, а потім Варан теж головою забив після подачі зі штрафного.

Однак, останнє слово в матчі було за "Жовтою субмариною". Ветеран Касорла головою забив після передачі Форнальса. Втрата очок не дозволила Реалу серйозно скоротити відрив від Барселони в турнірній таблиці.

Джерело: MEGOGO
Іспанія17 турЕль Мадригал (Вільярреал)

Вільяреал - Реал Мадрид: Четвер 03 січня 2019

Вільяреал
Матч завершено
2 : 2
Реал Мадрид
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