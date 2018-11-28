Рамос уникне покарання у справі допінгового скандалу, – ESPN

Захисник Реала Серхіо Рамос може більше не хвилюватись через звинувачення у вживанні допінгу.

У Королівській іспанській футбольній федерації (RFEF) вирішили не застосовувати дисциплінарних санцкцій щодо порушення допінгових правил Рамосом, посилаючись на те, що антидопінгове агентство Іспанії AEPSAD не передало їм достатньо доказів правопорушення, повідомляє видання ESPN.

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Нагадаємо, Football Leaks стверджував, що Рамос провалив допінг-тест у 2017 році після фіналу Ліги чемпіонів з Ювентусом, а також в квітні порушив антидопінгові правила після матчу Ла Ліги з Малагою.

Ситуація у фіналі ЛЧ теж залишиться без реакції Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), позаяк організація прийняла пояснення Реала щодо ситуації. Нагадаємо, "вершкові" списали інцидент на помилку клубного лікаря.

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