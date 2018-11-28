toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ХОФФЕНХАЙМ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН - ЛІВЕРПУЛЬ

Рамос уникне покарання у справі допінгового скандалу, – ESPN

20:06 290 Читать на русском
Рамос уникне покарання у справі допінгового скандалу, – ESPN
Серхіо Рамос / Фото marca

Захисник Реала Серхіо Рамос може більше не хвилюватись через звинувачення у вживанні допінгу.

У Королівській іспанській футбольній федерації (RFEF) вирішили не застосовувати дисциплінарних санцкцій щодо порушення допінгових правил Рамосом, посилаючись на те, що антидопінгове агентство Іспанії AEPSAD не передало їм достатньо доказів правопорушення, повідомляє видання ESPN.

"Коли ви знаєте правду, то не боїтеся брехні", – Рамос відповів на звинувачення у вживанні допінгу

Нагадаємо, Football Leaks стверджував, що Рамос провалив допінг-тест у 2017 році після фіналу Ліги чемпіонів з Ювентусом, а також в квітні порушив антидопінгові правила після матчу Ла Ліги з Малагою.

Ситуація у фіналі ЛЧ теж залишиться без реакції Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), позаяк організація прийняла пояснення Реала щодо ситуації. Нагадаємо, "вершкові" списали інцидент на помилку клубного лікаря.

"Рамос провалив допінг-тест, але УЄФА це приховав" – чи виправдано Football Leaks атакує Реал, скандал зачіпає і Роналду

Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Допінг Антидопінгове агентство (WADA) Серхіо Рамос Серхіо Рамос
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
16
хв
Парі Сен-Жермен
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук