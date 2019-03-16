Реал здолав Сельту в першому матчі після повернення Зідана

Мадридський Реал здолав Сельту в рамках 28 туру іспанської Прімери. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

На початку тижня Зінедін Зідан вдруге очолив мадридський Реал. Хулен Лопетегі та Сантьяго Соларі розчарували Флорентіно Переса, тому президент королівського клубу знову запросив французького фахівця, прийнявши всі його вимоги. Старий-новий тренер у першому ж матчі проти Сельти чітко заявив про своє повернення – Кейлор Навас, Марсело та Іско після немилості від попереднього наставника повернулися в стартовий склад.

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За перші 20 хвилин всі троє протеже Зідана побували в центрі уваги. Марсело небезпечно прострілював зліва, Іско бив з перспективної позиції в чужому штрафному майданчику. Реал трішки більше володів м'ячем, але Сельта нічим не поступалася та відповідала хорошими шансами Максі Гомеса. Форвард гостей головою замикав подачу з правого флангу – Навас витягнув м'яч з-під поперечини та довів, що перебуває у хорошій формі.

Господарі загострювали не надто часто, вони не могли пройти дві лінії оборони галісійців. Загрожувати доводилося дальнім пострілам: Тоні Кроос послав м'яч у кількох сантиметрах над воротами, а з підступним ударом Марсело впорався голкіпер. Гарет Бейл після активності Асенсіо розстрілював Рубена Бланко впритул – задзвеніла поперечина, а Серхіо Рамос дивом не влучив у площину, замикаючи подачу з кутового.

Наприкінці першого тайму Реал претендував на пенальті за фол проти Марко Асенсіо, проте арбітр не поставив 11-метровий. А через деякий час він не зарахував гол "вершкових" – цілком справедливо, адже Бейл перед гольовим пасом ліктем заїхав по обличчю гравця Сельти. Друга половина зустрічі розпочалася з атак Реала, знову активністю відзначалися Марсело, Іско та Бейл, однак всі їхні спроби завершувалися заблокованими ударами.

На 56-й хвилині Реал нарешті забив. Після кутового від Тоні Крооса м'яч відскочив за межі штрафного майданчика до Луки Модріча. Голкіпер Сельти не впорався з ударом хорвата, але Рубена Бланко дезорієнтував Рафаель Варан, який стояв перед воротарем в офсайді. Рефері скористався VAR і очікувано скасував взяття воріт.

Пройшло ще трішки часу – і "вершкові" ще раз відправили м'яч у сітку гостей. Гол зробив Марко Асенсіо, який проскочив повз кількох суперників і видав ідеальний пас на хід Каріму Бензема – француз результативно прострілив на Іско. Були питання щодо можливого офсайду в Бензема, однак цього разу VAR допоміг арбітру зарахувати законний гол.

Сельта відповіла на це все ударом Буфаля, а Реал продовжив створювати моменти на іншому кінці поля. Часто загострював Асенсіо, дуже хотіли забити Бейл та Бензема. На заваді ставав воротар суперника, який тягнув удари нападників. На 77-й хвилині навіть Рубен Бланко не врятував галісійців від другого пропущеного – Бейл з передачі від Марсело все ж досяг свого, загнавши від стійки м'яч у сітку.

На цьому будь-яка інтрига вмерла – Сельта так і не спромоглася показати в другому таймі щось більше за два заблоковані удари. Натомість Реал міг доводити справу до розгрому, якби Асенсіо трішки нижче розрядив гармату. "Вершкові" по перерві відчутно додали та справедливо перемогли суперника в дебютному матчі Зідана. Реал набрав 54 очки та наблизився до другого в турнірній таблиці Атлетіко на відстань 2 пунктів. Сельта з 25 заліковими балами залишилася в зоні вильоту.

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