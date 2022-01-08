Барселона підходила до виїзної зустрічі проти Гранади із дуже важливим завданням. Перемога підняла б підопічних Хаві на четверте місце – і там вони б залишились мінімум на добу. Фіаско було неприпустимим, адже Райо Вальєкано, Вільяреал та Валенсія трималися на дистанції всього у 1-3 очки.

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"Блаугранас" шикарно розпочали зустріч, забивши вже на 9-й хвилині внаслідок навісу Гаві з лівого флангу й прекрасного замикання від Люка Де Йонга. На жаль для гостей, взяття воріт скасували через офсайд на зародку гольової атаки. Ще за сім хвилин Люк знову міг стати героєм, пробивши "скорпіоном" метрів з шести після кросу Жутгли, однак м'яч пролетів над поперечкою.

Цей момент став останнім для Барселони у першому таймі. Каталонці до самої перерви тримали м'яч під контролем, але рухались занадто повільно й безідейно. Гранада ж на 26-й хвилині могла покарати гранда за такий футбол: Пуертас протягнув м'яч по центру й викотив пас на лівий край штрафного, а Мачіс пробив звідти з невеличким рикошетом – тер Штеген врятував "блаугранас"! Чогось цікавішого команди в першій половині матчу не створили, відправившись відпочивати за нулів на табло.

На початку другого тайму зміст гри не змінився. Гранада й Барса розмінялися дальніми неточними ударами й продовжували позиційну боротьбу в повільному темпі. Тим більш неочікуваним став гол "синьо-гранатових" на 56-й хвилині: Дані Алвес з правого флангу подав у центр карного майданчика, а Де Йонг, перестрибнувши двох опонентів, пробив головою в ліву дев'ятку – 0:1! Люк забив у другому матчі поспіль, а Дані оформив перший асист після повернення в Барселону.

За п'ять хвилин після голу Хаві провів подвійну заміну, випустивши Депая й Еззалзулі замість Де Йонга та Жутгли. Цей хід не приніс покращення в атаці гостей – Барселона продовжила володіти ініціативою, нічого не дозволяючи Гранаді, але моментів не виникало аж до 76-ї хвилини. Саме тоді Еззалзулі змістився на лінію штрафного й виконав кручений удар в дальній кут – втім, м'яч пройшов поруч зі стійкою.

Одразу після цього моменту Барса провела кілька перспективних атак без завершення, однак на 80-й хвилині у грі стався важливий поворот. Гаві, який мав попередження, пішов у дуже грубий підкат проти Кольядо (тільки-но орендованого Гранадою у каталонців) – арбітр без вагань показав другу жовту, залишивши гостей у меншості. Цей епізод підбадьорив господарів – вже на 82-й хвилині тер Штегену довелося парирувати непростий дальній удар від Дуарте. Ще через дві хвилини в атаку андалусійців відправились свіжі Бакка та Ескудеро.

"Насриди" притиснули каталонців. На 88-й хвилині Суарес виконав прохід лівим флангом і виконав пас у центр штрафного під удар Моліні. Лангле в останню мить накрив постріл у підкаті, але Гранада заробила кутовий. Він став фатальним для Барси: Бускетс вибив подачу з нього на Пуертаса, а той з близької відстані пробив у ліву дев'ятку – 1:1!

У компенсований час господарі могли ще й перемогу вирвати внаслідок обрізки тер Штегена. Монторо одразу ж спробував перекинути Марка-Андре, але той в останню мить встиг парирувати. У підсумку, фінальний свисток зафіксував результативну нічию, внаслідок якої Барселона набрала 32 очки – від зони ЛЧ каталонців відділяє всього 1 заліковий бал. Гранада з 24 пунктами залишилась на дванадцятій позиції.

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