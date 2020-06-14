Барселона знищила Мальорку на виїзді – Мессі та Альба стали співавторами чотирьох голів

Мальорка в рамках домашнього поєдинку 28-го туру Ла Ліги зазнала розгромної поразки від Барселони (0:3). Мессі забив один м'яч і віддав два асисти, в активі Альби – гол+пас.

Барселона відновила сезон матчем на Балеарах з кількома несподіванками у складі. Так, на поле не вийшов Умтіті, замість якого з'явився Араухо (Лангле пропускав тур через перебір жовтих), а Луїс Суарес залишився у запасі – натомість, в основу поставили Брейтвейта. Ракітіч також розпочинав на банці, віддавши свою позицію Відалю.

Поєдинок почався для Барселони максимально вдало. Вже на 65-й секунді Альба виконав подачу з лівого флангу, а Відаль, протиснувши Састре, замкнув її ударом головою під ближню стійку – 0:1!

На 7-й хвилині каталонці могли і подвоїти перевагу, але постріл Брейтвейта метрів з 12-ти після скидки від Лео в останній момент встиг накрити один із захисників. Ще за три хвилини гості розкатали ефектну триходівку з розрізним пасом Де Йонга та прострілом Роберто під удар Грізманну – Антуан з близької дистанції не влучив у дальній кут. На 12-й же хвилині француз відкрився під проникний пас Мессі й повернув м'яч під удар з лінії воротарського, однак Лео пробив значно вище воріт. Взагалі, у капітана Барси з індивідуальними діями до перерви не виходило, хоча було помітно, як сильно той хоче забити. Він занадто часто перетримував м'яч.

Мальорка в другій третині тайму зуміла засушити гру, а вже на 22-й хвилині тер Штегену довелося рятувати в карколомному стрибку – це Кубо змістився з флангу й потужно вистрілив у дальній кут. За десять наступних хвилин балеарці встигли огризнутися заблокованим ударом Педраси, слабеньким добиванням Кубо в руки голкіперу та хитрим пострілом японця зі стандарту під стінкою (тер Штеген спіймав м'яч). Покарання за марнотратство не змусило довго чекати: на 37-й хвилині Де Йонг прокинув м'яч головою в штрафний на Мессі, а Лео головою скинув його далі на Брейтвейта – Мартін же розстріляв ворота з близької дистанції. 0:2!

Мальорка могла відіграти один гол перед свистком на перерву, коли Будімір замкнув подачу з глибини ударом головою під дальню стійку, але м'яч розминувся із нею. За три хвилини після старту другого тайму Будімір вистрілив метрів з 22-х у той же кут, але "круглий" по-зрадницьки промайнув у сантиметрах від каркасу. Після цього гра дещо заспокоїлася – моментів не виникало, а на поле стадіону Іберостар навіть прорвався якийсь вболівальник у футболці збірної Аргентини. Він навіть зробив селфі з Альбою!

Кіке Сетьєн, знявши по перерві Відаля й кинувши у бій Ракітіча, на 58-й хвилині вирішив додати до атаки Суареса. Поки той звикав до поля, Барса ледь не закрила гру: Мессі на 60-й хвилині викотив передачу в штрафний на Брейтвейта, а Мартін, вигравши боротьбу у Посо, пробив у дальній кут – Мальорку врятувала нога голкіпера Рейни. Одразу після розіграшу кутового Мессі прострілив з лівого флангу, Суарес пропустив на Араухо, а той замкнув – стійка! На 64-й же хвилині Лео спробував завершити затяжну перепасовку в карному майданчику потужним ударом метрів з восьми, але вийшло занадто неточно. Вищі сили не бажали третього голу Барси.

На деякий час здалося, що його так і не вдасться побачити, адже команди почали нудно катати м'яч, проводити заміни й заробляти стандарти без подальшого загострення. Такий футбол залишав деякі шанси Мальорці, а на 77-й хвилині балеарці цілком могли скороити відставання дальнім пострілом Посо в лівий нижній кут – і знову м'яч пройшов у сантиметрах від стійки! Барса все зрозуміла, і на 79-й хвилині закрила гру: Мессі розрізав оборону пасом з глибини на хід Альбі, а той, вирвавшись сам на сам, пробив повз Рейну – 0:3.

Мальорка могла забити гол престижу, однак і удар Лаго з гострого кута, і замикання Абдона метрів з десяти головою пройшли поруч з правим кутом. Барселона також розкатала кілька крутих атак, а в компенсований час довела справу до побиття. На 90+3-й хвилині Мессі увірвався в штрафний і пробив у дев'ятку, встановивши остаточний рахунок зустрічі – 0:4. Суарес міг і п'ятий забити, але Рейна був проти.

Таким чином, лідер турнірної таблиці – Барселона – набрав 61 очко й відірвався від Реала на п'ять залікових балів, але мадридці свій матч ще не зіграли. Мальорка, маючи 25 пунктів у активі, залишилась на вісімнадцятій сходинці в турнірній таблиці.