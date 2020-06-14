Реал Мадрид в непростом матче переиграл Эйбар – "бланкос" забили трижды за тайм, перформанс VAR и Куртуа

В рамках матча 28-го тура Ла Лиги мадридский Реал победил Эйбар благодаря ударному первому тайму, но оставил значительные вопросы по игре во втором.

Реал на время реконструкции "Сантьяго Бернабеу" переехал на арену "Альфредо ди Стефано", домашнюю для мадридской Кастильи. На освящение нового стадиона собрался весь основной состав "бланкос", а первый гол прилетел уже через четыре минуты после старта встречи с Эйбаром – это Кроос с линии штрафной, с места, с носка отправил мяч по бешеной траектории в дальнюю девятку. В голевой атаке были подозрения на офсайд, но повторы подтвердили чистоту шедевра.

Подопечные Хосе Мендилибара не сдавались, выровняв игру в середине первого тайма и несколько раз потревожив Куртуа – лучшие удары нанесли Кристофоро (с дистанции, в руки Куртуа) и Де Бласис (сблизка мимо ближнего угла). "Сливочные" даже не могли задержаться на чужой половине поля, да и моментов не возникало. На 20-х минутах было откровенно скучно. Казалось, что знаменитый прессинг Эйбара таки приструнил "галактикос".

Впрочем, всё было разрушено в последней трети тайма. На 30-й минуте Эйбар пропустил контратаку левым флангом, в которой Бензема обыграл защитника и выкатил пас в штрафную на одинокого Азара. Тут же включился и Рамос, который вместе с Эденом вышел на ворота 2-в-1 и замкнул передачу бельгийца ударом в практически пустые ворота – 2:0.

На 37-й же дело дошло до разгрома: Азар ворвался на правый край штрафной и мощно пробил в дальний, Дмитрович отбил, но Родриго тут же прилетел на подбор – Альварес в последний момент выбил мяч из-под его ног. Прямо на Марсело, которому никто не мешал направить сферу метров с 24-х под правую штангу. 3:0. Перед свистком на перерыв мог и четвёртый гол прилететь, но выстрел Родриго с минимальной дистанции в ближний угол (ассистировал Марсело) Дмитрович парировал.

На второй тайм "королевский клуб" вышел бить баклуши. Команда Зинедина Зидана не создала ни одного опасного момента и позволяла суперинку стрелять по воротам Куртуа вволю. Некоторое время Тибо спасал: так, на 50-й бельгиец вытащил из дальнего угла один выстрел Эспозито, на 57-й прыгнул в девятку за вторым, а на 58-й отыграли уже и его – Серхи Энрич головой направил мяч в перекладину. "Бланкос" же имели только один слабенький удар Крооса с острого угла в руки Марковичу.

В конце концов, Реал доигрался. На 60-й минуте де Бласису дали пробить с разворота после подачи с углового – Пабло попал в Бигаса, и мяч рикошетом от Педро полетел прямо между ног Куртуа. "Бланкос" мог спасти повтор, ведь было подозрение на офсайд, однако VAR подтвердил чистоту гола. Большой привет Менди.

Эйбар не останавливался, чуть не сократив отставание до минимума на 66-й минуте после врыва Леона на правый край штрафной – фактически, Педро вышел один на один с Куртуа, но переиграть его не сумел. Только после этого подопечным Зинедина Зидана удалось отвести игру от своих ворот, однако они и сами не могли создать чего-то адекватного впереди – хотя бы с 60-х минут на поле были Винисиус и Бейл. Момент Леона был последним во встрече. Реал довёл матч до победы.

Таким образом, Реал набрал 59 очков, приблизившись к лидеру турнирной таблицы – Барселоне – на расстояние двух зачётных баллов. Эйбар, имея в активе 27 пунктов, остаётся на шестнадцатой позиции.