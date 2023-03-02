Реал приймає Барселону в першому півфінальному матчі Кубка Іспанії. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Реал – Барселона стартує о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію. Дивитися матч в прямому етері можна на сервісі MEGOGO.

Восени Барселона програла Реалу в чемпіонаті, однак у середині січня взяла реванш у фіналі Суперкубка Іспанії. Тепер команди зустрічаються у півфіналі Копа дель Рей. Андрій Лунін традиційно в запасі Мадрида. Барса без травмованих Лєвандовскі, Педрі та Дембеле.

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Стартові склади команд

Реал: Куртуа – Карвахаль, Мілітан, Рюдігер, Начо – Модріч, Камавінга, Кроос – Вальверде, Бензема, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Лопес, Вальєхо, Азар, Асенсіо, Одріосола, Васкес, Чуамені, Себальйос, Родріго, Маріано, Альваро.

Барселона: тер Штеген – Кунде, Араухо, Алонсо, Бальде – Кессьє, Бускетс, де Йонг, – Рафінья, Ферран, Гаві.

Запасні: Пенья, Тенас, Фаті, Крістенсен, Альба, Роберто, Гарсія, Торре, Аларкон, Естаніс.