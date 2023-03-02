Реал принимает Барселону в первом полуфинальном матче Кубка Испании. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Реал – Барселона стартует в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию. Смотреть матч в прямом эфире можно на сервисе MEGOGO.

Осенью Барселона проиграла Реалу в чемпионате, однако в середине января взяла реванш в финале Суперкубка Испании. Теперь команды встречаются в полуфинале Копа дель Рей. Андрей Лунин традиционно в запасе Мадрида. Барса без травмированных Левандовски, Педри и Дембеле.

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Стартовые составы команд

Реал: Куртуа – Карвахаль, Милитан, Рюдигер, Начо – Модрич, Камавинга, Кроос – Вальверде, Бензема, Винисиус.

Запасные: Лунин, Лопес, Вальехо, Азар, Асенсио, Одриосола, Васкес, Чуамени, Себальос, Родриго, Мариано, Альваро.

Барселона: тер Штеген – Кунде, Араухо, Алонсо, Бальде – Кессье, Бускетс, де Йонг, – Рафинья, Ферран, Гави.

Запасные: Пенья, Тенас, Фати, Кристенсен, Альба, Роберто, Гарсия, Торре, Аларкон, Эстанис.